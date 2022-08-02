Орловцы 5 августа смогут бесплатно посетить литературные музеи. День открытых дверей пройдет в пяти местах областной столицы.

Подарок к 79-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков преподнес Орловский государственный литературный музей имени Тургенева. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Гости города и коренные орловцы смогут побывать в музее имени Тургенева, в музее писателей-орловцев, в Бунинском музее, в доме Леонида Андреева и в доме-музее Лескова и дома Грановского.

Помимо этого, в Бунинском музее можно получить информацию с помощью мультимедийного гида и детально рассмотреть экспонаты. Музеи будут работать с 10.00 до 17.00.