В Орловскую область привезли 15 тонн малины из Беларуси

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Архив "КП"
В Орловскую область привезли 15 тонн ягод из Беларуси. В регион из республики поступила малина.
Белорусские ягоды на Орловщину прибыли в июле этого года. Всего в регион завезли чуть больше 15 тонн малины.
Правда, экспортер нарушил законодательство в области карантина растений. В пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям уточнили, что собственники ягодне известили о доставке, а также не предъявили продукцию территориальному ведомству для установления карантинного фитосанитарного состояния.
Им выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.