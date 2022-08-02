В Орловскую область привезли 15 тонн малины из Беларуси

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

В Орловскую область привезли 15 тонн ягод из Беларуси. В регион из республики поступила малина.

Белорусские ягоды на Орловщину прибыли в июле этого года. Всего в регион завезли чуть больше 15 тонн малины.

Правда, экспортер нарушил законодательство в области карантина растений. В пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям уточнили, что собственники ягодне известили о доставке, а также не предъявили продукцию территориальному ведомству для установления карантинного фитосанитарного состояния.

Им выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.