28-летний орловец попался на хранении «синтетики» Фото: Архив "КП"

28-летний орловец попался на хранении «синтетики». У мужчины нашли почти грамм запрещенного вещества.

Полицейские задержали жителя областного центра при проведении оперативно-розыскных мероприятий. При нем обнаружили два свертка, в которых предположительно хранились наркотики. Проведенное исследование это подтвердило: там было 0,45 грамма «синтетики». Со слов мужчины, запрещенное вещество он приобрел дистанционно и собирался употребить сам.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что в отношении 28-летнего орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.