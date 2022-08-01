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Происшествия1 августа 2022 13:07

Под Орлом мужчина украл колеса с чужой машины, подменив их своими изношенными

Находчивого автовладельца задержали полицейские
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Архив "КП"

В Орловской области автовладелец обзавелся новыми колесами, украв их с другой машины. На чужой автомобиль он переставил свои изношенные шины.

С заявлением о краже в полицию обратился владелец "Нивы Шевроле". Мужчина рассказал, что ночью кто-то подменил колеса на его автомобиле: вместо новых на машине вдруг появились потрепанные шины. Ущерб орловец оценил в 30 тысяч рублей.

На место происшествия выехали оперативники которым удалось установить подозреваемого.

- Им оказался 38-летний орловец – владелец такой же марки автомобиля, как и у потерпевшего. Мужчина ночью заменил три своих изношенных колеса на хорошие, и уехал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело о краже, похищенные колеса полицейские изъяли.