Под Орлом мужчина украл колеса с чужой машины, подменив их своими изношенными

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области автовладелец обзавелся новыми колесами, украв их с другой машины. На чужой автомобиль он переставил свои изношенные шины.

С заявлением о краже в полицию обратился владелец "Нивы Шевроле". Мужчина рассказал, что ночью кто-то подменил колеса на его автомобиле: вместо новых на машине вдруг появились потрепанные шины. Ущерб орловец оценил в 30 тысяч рублей.

На место происшествия выехали оперативники которым удалось установить подозреваемого.

- Им оказался 38-летний орловец – владелец такой же марки автомобиля, как и у потерпевшего. Мужчина ночью заменил три своих изношенных колеса на хорошие, и уехал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело о краже, похищенные колеса полицейские изъяли.