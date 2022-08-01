За мошенничество и превышение полномочий осудят полицейских из Орловского района

Полицейских будут судить за превышение должностных полномочий и мошенничество Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области дошло до суда дело двоих полицейских из отдела по Орловскому району. Замначальника ОМВД отдела и его подчиненного обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

О том, что дело передано в суд, сообщил 1 августа региональный следком. В ведомстве рассказали, что в сентябре 2020 года заместителя начальника районного отдела полиции поймали на том, что тот обещал помочь орловцу сдать экзамены на права в УГИБДД. Мужчина взял с ученика автошколы 15 тысяч рублей.

Также установлено, что полицейские и его подчиненный следователь изменили материалы находившегося у них в работе уголовного дела об обороте этилового спирта, чтобы улучшить показатели своей работы.

- Сотрудники незаконно переквалифицировали действия привлекаемого к уголовной ответственности лица, занизили стоимость изъятого у него этилового спирта и предъявили ему обвинение в совершении менее тяжкого преступления. После этого они незаконно направили в суд постановление о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, - пояснили в СУ СК РФ по Орловской области.

Однако суд дело вернул, фигуранта привлекли к уголовной ответственности.

- Преступными действиями обвиняемых нарушены права и законные интересы общества и государства, так как было создано ложное представление о безответственном отношении сотрудников полиции к исполнению служебных обязанностей, - дополнили в следкоме.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу полицейских, оно направлено в суд.

- По результатам служебной проверки к следователю применены меры строгого дисциплинарного воздействия. В связи с совершенным проступком заместитель начальника ОМВД России по Орловскому району отстранен от исполнения служебных обязанностей. Оценка его действиям будет дана в установленном законом порядке, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.