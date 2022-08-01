В Глазуновском районе увековечили память бойца, погибшего в ходе спецоперации

Фото: пресс-служба правительства региона

В Глазуновском районе Орловской области увековечили память бойца, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Монумент в честь Николая Савосина открыли в деревне Ловчиково.

Памятник появился 31 июля неподалеку от храма святого апостола Иоанна Богослова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В церемонии открытия приняли участие родные и близкие Николая Савосина, местные жители деревни Ловчиково, глава Глазуновского района, губернатор области.

– Николай Сергеевич Савосин был достойным сыном Отечества. Его решение служить Родине, его подвиг - в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны, - сказал Андрей Клычков.

Памятник освятил Епископ Нектарий. Президент России Владимир Путин наградил Николая Савосина орденом Мужества, посмертно. Награду получил отец бойца.