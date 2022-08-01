Первая рабочая неделя августа в Орле будет жаркой

Первая неделя августа в Орле будет жаркой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле первая рабочая неделя августа, судя по прогнозу синоптиков, выдастся жаркой. Публикуем подробный прогноз на 1-5 число.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 1 августа малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов, ветер восточный 3 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Во вторник 2 августа в ночное время +14 градусов, днем воздух прогреется до +28. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 3 м/с, давление 743 мм рт.ст.

В среду 3 августа на термометрах +15..+28, небо облачное. Ожидается дождь. Ветер северо-восточный 3 м/с, давление 743 мм рт.ст.

В четверг 4 августа небо облачное с прояснениями. Температура воздуха от +15 ночью до +28 в светлое время суток. Ночью синоптики прогнозируют небольшой, днем сильный дождь. Ветер северо-восточный 4 м/с, давление 744 мм рт.ст.

В пятницу 5 августа будет жарче: воздух прогреется от +16 до +31 градуса. Солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 м/с, давление 744 мм рт.ст.