В Орловской области более половины объектов ЖКХ готовы к отопительному сезону

Подготовку к предстоящему осенне-весеннему отопительному сезону обсуждали на еженедельном совещании с главами муниципалитетов в областной администрации. О промежуточных итогах рассказал руководитель департамента ЖКХ региона Григорий Шайкин.

Объектам социальной сферы уделяется особое внимание: детским садам, школам, больницам и ФАПам.

В настоящее время к предстоящему отопительному сезону жилищный фонд готов на 52%, объекты социальной сферы – 59% (школы – 51%, детские сады – 53%, объекты здравоохранения – 69%). Также к осенне-зимнему сезону готовы 55% источников теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Орле, Верховского, Мценском и Урицком районах планируется увеличить темпы подготовки. Григорий Шайкин отметил, что количество муниципалитетов, которые вовремя платят за энергоресурсы, выросло. Подготовка завершится 15 сентября.