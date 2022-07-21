"Зеленую рощу" в Орле оштрафовали на неисполнение требований прокурора

Регоператора оштрафовали за невыполнение требований прокуратуры Фото: Ольга СУПОНЕВА

Регионального оператора по обращению с отходами в Орловской области УК "Зеленая роща" оштрафовали за невыполнение требований прокурора. Надзорное ведомство просило разобраться с засильем мусора в Глазуновском районе, но регоператор не поспешил исправить ситуацию.

Проверку провела районная прокуратура: жители жаловались, что в Глазуновке на нескольких улицах, а также в нескольких местных селах плохо вывозится мусор с контейнерных площадок. Гендиректору "Зеленой рощи" ведомство внесло представление.

- Несмотря на требования прокуратуры, надлежащие меры к устранению нарушений законодательства приняты не были, ответ на акт реагирования в прокуратуру не направлен. Прокурор возбудил в отношении УК "Зеленая роща" дело об административном правонарушении, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Решение суда пока что в силу не вступило. Мусор с площадок, на которых наблюдались проблемы, в итоге вывезли.