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Общество21 июля 2022 11:18

"Зеленую рощу" в Орле оштрафовали на неисполнение требований прокурора

Ведомство просило регоператора убрать скопление мусора в Глазуновском районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Регоператора оштрафовали за невыполнение требований прокуратуры

Регоператора оштрафовали за невыполнение требований прокуратуры

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Регионального оператора по обращению с отходами в Орловской области УК "Зеленая роща" оштрафовали за невыполнение требований прокурора. Надзорное ведомство просило разобраться с засильем мусора в Глазуновском районе, но регоператор не поспешил исправить ситуацию.

Проверку провела районная прокуратура: жители жаловались, что в Глазуновке на нескольких улицах, а также в нескольких местных селах плохо вывозится мусор с контейнерных площадок. Гендиректору "Зеленой рощи" ведомство внесло представление.

- Несмотря на требования прокуратуры, надлежащие меры к устранению нарушений законодательства приняты не были, ответ на акт реагирования в прокуратуру не направлен. Прокурор возбудил в отношении УК "Зеленая роща" дело об административном правонарушении, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Решение суда пока что в силу не вступило. Мусор с площадок, на которых наблюдались проблемы, в итоге вывезли.