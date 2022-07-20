Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловскому ветерану Абраму Миркину исполнилось 102 года. Вечером для Абрама Израилевича и его близких организуют концерт.

Сегодня, 20 июля, орловский ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин празднует 102-й день рождения. Он родился в 1920 году в Белоруссии. Школу окончил в 1940 году, затем призван в армию и служил в артиллерийском полку на окраине Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Два года он прослужил командиром огневого взвода. Позже участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году и в полном снятии в 1944. Ветеран удостоен ордена Красной Звезды за бои под Мясным Бором.

Также Абрам Израилевич награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». В мирное время работал в сфере легкой промышленности. У него есть дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Сегодня Абрама Миркина поздравили первые лица города и области. Ему вручили юбилейную медаль «90 лет ГТО».