В Ливнах до конца 2022 года возведут стены детской поликлиники. Одна из городских школ обретет новый корпус.

В Ливенском районе продолжается строительство детской поликлиники и нового корпуса школы №2, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Возведение зданий ведется в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование». Сейчас на стройплощадках рабочие возводят фундаменты и прокладывают инженерные коммуникации.

Проход на территорию школы со стороны дома № 31 на улице Октябрьская перекрыт, отсюда строители заводят теплотрассу. В части пристройки со стороны детского сада № 20 началась кирпичная кладка стен будущего спортивного зала. Со стороны детского сада № 22 продолжается устройство фундамента, - рассказала директор местной Ливенской школы №2.