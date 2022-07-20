В Советском районе Орла 20 июля жители остались без воды

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле сегодня, 20 июля, отключили водоснабжение по нескольким улицам. Для жителей организован подвоз воды в цистерне.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, причина перебоя с подачей ресурса заключается в аварийных работах на водопроводе. В зону отключения попали следующие дома: улица Приборостроительная, 15, 17, 19, 21, улица Горького, 63а, а также Октябрьская 62, 64, 66, 68.

- Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистерной в районе жилых домов по улице Приборостроительной, 19-21, - пояснили в горадминистрации.

Период отключения - 9.00 -17.00.