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Общество20 июля 2022 6:06

В Орле и области проверят сирены без звука

Плановая проверка систем оповещения пройдет в регионе 20 июля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В первой половине дня в Орле включат сирены

В первой половине дня в Орле включат сирены

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области проверят сирены без звука. В регионе 20 июля пройдет плановая проверка системы оповещения.

Сегодня пройдет традиционная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и системы экстренного оповещения населения. При этом сирены звукового сигнала не подадут. Хотя ранее сообщалось, что они завоют.

- По решению МЧС России проверку решено перевести в «тихий» режим. Это значит, что жители Орла не услышат тревожных сигналов, - сообщили в администрации Орла.