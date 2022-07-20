В первой половине дня в Орле включат сирены Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области проверят сирены без звука. В регионе 20 июля пройдет плановая проверка системы оповещения.

Сегодня пройдет традиционная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и системы экстренного оповещения населения. При этом сирены звукового сигнала не подадут. Хотя ранее сообщалось, что они завоют.

- По решению МЧС России проверку решено перевести в «тихий» режим. Это значит, что жители Орла не услышат тревожных сигналов, - сообщили в администрации Орла.