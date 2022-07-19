Мотоциклист и его 13-летняя пассажирка пострадали при ДТП в Орле

В аварии пострадали двое Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В ДТП с участием легковушки и мотоцикла в Орле, которое случилось 18 июля, пострадали два человека. Байк "Ямаха" столкнулся с легковым автомобилем "Лада Веста".

Авария произошла в Советском районе примерно в половине четвертого часа дня, в орловском УГИБДД рассказали подробности. При выезде на главную дорогу улицы Генерала Родина 63-летний водитель "Лады" не пропустил мотоциклиста, который ехал со стороны Веселой в направлении Наугорского шоссе. Легковушка и мотоцикл столкнулись.

Сидевший за рулем автомобиля мужчина не пострадал, а вот и 26-летний мотоциклист, и 13-летняя девочка, которая ехала с ним, получили ранения.

Всего за сутки на дорогах области полицейские зафиксировали 10 ДТП. Одно из происшествий закончилось трагически: в Зареченском микрорайоне "Семерка" насмерть сбила девушку-пешехода.