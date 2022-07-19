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Происшествия19 июля 2022 9:04

В Орловской области полицейские задержали мужчину со свертком героина

30-летний орловец приобрел запрещенное вещество дистанционным способом
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области полицейские задержали мужчину со свертком героина. 30-летний орловец приобрел запрещенное вещество дистанционным способом.

Сотрудники отдела полиции по обороту наркотиков получили информацию о сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мужчина имел при себе сверток с неизвестным веществом. Стражи порядка изъяли его. Экспертиза показала, что в нем находился героин, массой 1,92 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.