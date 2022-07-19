Еще 14 улиц ждет ремонт Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле отремонтируют еще 14 дорог в 2022 году. Новый асфальт уложат благодаря поступившему дополнительному финансированию.

Как рассказал мэр Юрий Парахин в соцсетях, если в прошлом году поддержка области составила 100 миллионов рублей, то в нынешнем уже 400 миллионов. Планируется, что в порядок дорожники приведут ограждения на Тургеневском мосту, затем пройдет ремонт Мостовой, Генерала Родина, а также Наугорского шоссе на участке от Лескова до Цветаева. Ждет обновление и Кромской проезд, улицу Энгельса, Базовую.

- Сейчас завершаем разработку документации и выходим на поиск подрядчика для ремонта улиц Германо, Березовой и переулка Ремонтного до улицы Паровозной, улицы МОПРа от Комсомольской до МЧС, Комсомольской в районе «Гаммы» и главного корпуса ОГУ с обустройством ливневки. Кроме того, планируем капремонт улиц Пионерской и Салтыкова-Щедрина, - рассказал мэр.