Фото: Михаил ФРОЛОВ Фото: Архив "КП"

В Орле пройдет концерт, посвященный Владимиру Высоцкому. Стихи и песни знаменитого автора прозвучат в Бунинке 23 июля.

Как рассказали в пресс-службе областного Правительства, ко дню памяти Владимира Высоцкого клуб «Вертикаль» подготовил для поклонников творчества советского поэта концерт. В программу войдут песни и стихи, написанные Высоцким в разные годы. Кроме того, участники клуба «Вертикаль» представят свои новые песни, посвященные кумиру миллионов.

КОГДА? ГДЕ?

23 июля, 16.00

ул. Максима Горького, 43

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