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Общество18 июля 2022 13:39

В ремонт дороги к Орловскому полесью вложат почти 300 миллионов рублей

Рабочие уже залатали 80% покрытия
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Дорогу в Полесье отремонтируют

Дорогу в Полесье отремонтируют

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ремонт дороги к нацпарку Орловское полесье обойдется почти в 300 миллионов рублей. Сейчас на объекте трудятся рабочие.

Такая информация прозвучала 18 июля на аппаратном совещании в областной администрации. Дорогу в Хотынецком районе ремонтируют в рамках госпрограммы.

- Общая протяженность объекта – 24,5 километра, стоимость работ – 297 миллионов рублей. Техническая готовность дороги составляет 80%, - рассказал Альберт Гутнов, исполняющий обязанности начальника КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик».

Также Гутнов рассказал, что сейчас идет ремонт еще пяти дорог по государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Это участки в Новодеревеньковском, Кромском районах, а также дорога Сосково-Мураевка-Должонки со строительством обхода.