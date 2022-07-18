Внедорожник очутился в кювете Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области внедорожник слетел в кювет. Водитель перевернувшегося автомобиля получил травмы.

ДТП случилось на прошлых выходных на трассе Малоархангельского района. Поздно вечером 17 июля 62-летний мужчина не справился с управлением «Шевроле Нива». В результате автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Водитель внедорожника травмировался.

- За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 3 аварии с пострадавшими, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.