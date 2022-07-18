В Орловской области могут возникнуть перебои в теле и радио вещании

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В Орловской области 18 и 19 июля пройдет телевизионная профилактика. Из-за этого у жителей могут возникнуть сложности с просмотром телевизора и прослушиванием радиоэфиров.

- Филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ» проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции. Возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Профилактика проводится в рабочее и ночное время, чтобы затронуть меньшее число людей. Подобные мероприятия помогают предотвратить сбои в эфире и продлить срок службы оборудования.