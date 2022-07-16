Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

На ремонт орловских школ и детских садов потратят более 55 миллионов рублей. В порядок приведут 68 образовательных учреждений.

В регионе идет активная подготовка школ и детсадов к новому учебному году. Уже отремонтировали 23 объекта из плана, а теперь благоустройство ожидает еще 68 зданий. В пресс-службе администрации Орла рассказали, что сформированный рабочий план охватывает 37 детских садов, 29 школ и два учреждения допобразования. На эти цели из муниципального бюджета направили 55,2миллионов рублей.

В планах отремонтировать в образовательных организациях крыши, отопление, спортзалы и другие помещения, канализацию, санузлы и пищеблоки. Сметы по объектам уже готовы, а подрядчиков ищут.