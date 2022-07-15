В колонии под Орлом осужденный получил удостоверение ветерана боевых действий

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Ливенской исправительной колонии осужденный получил удостоверение ветерана боевых действий. Теперь он официально сможет получать положенные льготы, даже в неволе.

В Ливенской ИК-2 такой документ уже есть у нескольких заключенных.

Удостоверение «Ветеран боевых действий» вручили осужденному орловцу в торжественной обстановке. Мужчина, воевавший в горячей точке, теперь официально сможет получать положенные льготы, даже находясь в местах лишения свободы.

- На сегодняшний день 13 осужденных ИК-2 признаны ветеранами боевых действий. Они уже получают ежемесячные денежные выплаты в исправительном учреждении, - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.