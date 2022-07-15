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Общество15 июля 2022 12:57

На выходных в Орле ожидается в меру теплая погода с небольшим дождем

Публикуем подробный прогноз на 16-17 июля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
На выходных орловцев ждет теплая погода с небольшим дождем

На выходных орловцев ждет теплая погода с небольшим дождем

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В выходные ожидается умеренно теплая погода с небольшим дождем. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 16 и 17 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 16 июля в городе переменная облачность. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от +11 ночью до +23 градусов в дневное время. Ветер с запада, 3 м/с, атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В воскресенье 17 июля вновь переменная облачность и небольшой дождь. На термометрах +11..+22, давление на уровне 744 мм рт.ст. Ветер юго-западного направления, скорость 2 м/с.

Судя по предварительному прогнозу, на будущей неделе жары в регионе не ожидается. Будут идти дожди.