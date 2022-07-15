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Происшествия15 июля 2022 12:51

В Орле юная парочка украла ящики с пожертвованиями из магазинов

Парень и ранее судимая девушка задержаны
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские поймали грабителей, укравших ящики с пожертвованиями из магазинов. Подозреваемые - 22-летний парень и 21-летняя девушка с криминальным прошлым.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, похитители украли ящики с деньгами из двух магазинов в один и тот же день. Продавцы написали заявления, через какое-то время парочку удалось задержать. Помогли оперативникам записи с камер видеонаблюдения, в объектив которых попали молодые грабители.

- В отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В настоящее время ведется следствие, - сообщили в ведомстве.

Девушка задержана, а молодого человека отпустили под подписку о невыезде.