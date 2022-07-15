В Орле простились с погибшим в спецоперации офицером Валерием Жидковым

Орел простился со своим земляком, погибшим во время спецоперации

Жители Орла простились с земляком, погибшим при выполнении задач спецоперации на Украине. Офицер, капитан Валерий Жидков посмертно награжден орденом Мужеством.

Прощание состоялось в Орловском городском центре культуры 14 июля. Об этом сообщили в общественной организации "Совет солдатских матерей". Валерий Жидков родом из поселка Добрый, в 2013 году он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Участие в спецоперации на Украине он принимал с первых ее дней.

- 27 февраля российские военнослужащие отправились в разведку в город Буча Киевской области. Валерий Валерьевич шел впереди, когда их группа попала в засаду. В тот день во время боевого столкновения с ВСУ погибло 19 наших ребят. Среди них оказался и Валерий Жидков, - поделились историей героической гибели орловца в ОРОО "Совет солдатских матерей".

Теперь Валерий Жидков обретет покой на родной земле. В храме "Спорительница хлебов" прошло отпевание офицера. Во время церемонии прощания сослуживцы устроили слайд-шоу с фотографиями погибшего в память о нем. Указом Президента капитан Валерий Жидков награжден орденом Мужества.