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Общество15 июля 2022 12:10

В Орле простились с погибшим в спецоперации офицером Валерием Жидковым

Посмертно он награжден орденом Мужества
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Орел простился со своим земляком, погибшим во время спецоперации

Орел простился со своим земляком, погибшим во время спецоперации

Жители Орла простились с земляком, погибшим при выполнении задач спецоперации на Украине. Офицер, капитан Валерий Жидков посмертно награжден орденом Мужеством.

Прощание состоялось в Орловском городском центре культуры 14 июля. Об этом сообщили в общественной организации "Совет солдатских матерей". Валерий Жидков родом из поселка Добрый, в 2013 году он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Участие в спецоперации на Украине он принимал с первых ее дней.

- 27 февраля российские военнослужащие отправились в разведку в город Буча Киевской области. Валерий Валерьевич шел впереди, когда их группа попала в засаду. В тот день во время боевого столкновения с ВСУ погибло 19 наших ребят. Среди них оказался и Валерий Жидков, - поделились историей героической гибели орловца в ОРОО "Совет солдатских матерей".

Теперь Валерий Жидков обретет покой на родной земле. В храме "Спорительница хлебов" прошло отпевание офицера. Во время церемонии прощания сослуживцы устроили слайд-шоу с фотографиями погибшего в память о нем. Указом Президента капитан Валерий Жидков награжден орденом Мужества.