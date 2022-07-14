На Октябрьской в Орле случилось ДТП

ДТП на Октябрьской случилось утром 14 июля

Сегодня утром, 14 июля, в Советской районе Орла случилось ДТП. Автомобили столкнулись на Октябрьской улице.

Фото с места происшествия в редакцию "Комсомолки" прислал очевидец. Авария произошла на улице Октябрьской, в районе остановки "Магазин Орел", практически на пешеходном переходе. По сообщению очевидца, повреждения получили четыре машины. На фото видно, что у двух легковушек снесена передняя часть.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установить картину случившегося. Информация обновляется.