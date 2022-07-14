В Орле готов проект нового выезда из Зареченского микрорайона

В Орле готов проект выезда из Зареченского микрорайона. Новая дорога с тротуарами и велодорожками появится по улице Витольда Почернина.

На сегодняшний день улицу Зеленина в Зареченском районе с улицей Царев брод в Орловском муниципальном округе соединяет только дорога из бетонных плит. В порядок ее планируют привести в 2023 году. Новая асфальтированная дорога протяженностью в 855 метров станет третьим выездом из Зареченского микрорайона. Движение по улице будет двухполосное, рядом с проезжей частью появятся тротуары, велодорожки, ограждения и зеленая зона. По словам проектировщиков, строительство продлится около восьми месяцев.

- К 30 ноября 2022 года должна быть завершена разработка проектно-сметной документации. Основная работа проектировщика завершена, и на следующей неделе пакет сведений направят на экспертизу. После того, как документация пройдет экспертизу, планируется объявить поиск подрядчика, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.