В парке Победы Орла оборудуют инклюзивную площадку. Именно эту общественную территорию выбрали более 890 орловцев.

Где установят новую инклюзивную площадку для детей с ОВЗ, жители региона решали на прошлой неделе. Опрос общественного мнения проводился сразу на трех интернет-платформах. Так, в голосовании победу одержал парк Победы с отрывом в 225 голосов.

- Всего проголосовали 1 979 человек. Свое предпочтение парку Победы как динамично развивающейся просторной территории отдал 891 человек, на втором месте – Городской парк культуры и отдыха, который поддержали 666 орловцев, - отметили в городской администрации.

Созданию в Орле инклюзивной площадки для особенных ребят способствовал прошедший в областном центре благотворительный полумарафон «ПоБерегу». Установить ее планируют к концу этого года.