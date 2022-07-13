Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Двое орловцев украли рюкзак у 59-летнего мужчины в пивнушке. Нарушителей задержали силовики и вернули вещь владельцу.

Ссора между тремя орловцами случилась в одном из пивбаров Железнодорожного района. После словесной перепалки двое из них выхватили рюкзак у 59-летнего оппонента и поспешили скрыться. На место прибыли росгвардейцы и задержали воришек, которых передали полицейским. Рюкзак вернули владельцу. Как оказалось, эти два мужчины уже не один раз привлекались к уголовной ответственности.

- В период с 5 по 12 июля силовики отработали более ста сигналов, поступивших с охраняемых объектов. Основной причиной вызова силовиков стали мелкие хищения и хулиганские действия орловцев в заведениях общепита и торговли, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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