Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области иностранцы нарушили миграционное законодательство 120 раз. Полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2022».

Рейды по пресечению незаконной миграции в Орловской области провели правоохранители. На первом этапе этого мероприятия было выявлено 120 нарушений миграционного законодательства. В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что шесть иностранцев работают без документов и нарушают режим пребывания в Российской Федерации. В одной из многоэтажек приезжие незаконно выполняли ремонт. Работодателя уже привлекли к административной ответственности. Также выявлены факты фиктивной регистрации и постановки на учет.

- В отношении двух иностранных граждан районными судами области принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.Кроме этого, принято еще девять решений о неразрешении въезда в РФ в отношении иностранных граждан, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.