Асфальт с Карачевского переулка в Орле отправят на экспертизу. Покрытие уложили только в этом году вокруг четырех двухэтажек.

Смежный двор домов № 8, 8 «а», 10 и 10 «а» по Карачевскому переулку начали благоустраивать относительно недавно. Там появился новый асфальт, парковочные места, тротуары, освещение, бельевые площадки. Вскоре во дворе установят скамейки с урнами. Для проверки качества свежеуложенного покрытия фрагменты асфальта отправят на лабораторное исследование.

В городской администрации уточнили, что при первичном измерении керна толщина соответствовала нормам. После более тщательного исследования специалисты расскажут о качестве асфальтобетонной смеси, её уплотнении и водонасыщении.