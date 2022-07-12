Орловчанку будут судить за побои скалкой и ложный донос Фото: Ольга СУПОНЕВА

46-летняя орловчанка, ударившая знакомого скалкой по голове, отправится под суд. Помимо причинения травм мужчине, женщина соврала полицейским, что тот незаконно проник в ее комнату.

Драма разыгралась в общежитии Северного района Орла ночью еще в январе этого года. Во время ссоры местная жительница ударила своего 33-летнего знакомого деревянной скалкой по голове. На этом конфликт не закончился. Решившая отомстить своему обидчику орловчанка, отправилась в полицию. Там она сообщила правоохранителям, что тот самый мужчина в день их ссоры незаконно проник в ее комнату. В отношении орловца возбудили уголовное дело. Правда, после расследования обман раскрылся. Женщина призналась, что оговорила своего знакомого, а ранее травмировала его скалкой. На 46-летнюю орловчанку завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ, части 2 статьи 115 УК РФ(заведомо ложный донос, умышленное причинение легкого вреда здоровью).

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в СУ СК России по Орловской области.