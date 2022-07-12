Здание бывшего ДК Железнодорожников в Орле ждет ремонт

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В Орле ремонт ждет здание бывшего ДК Железнодорожников, расположенного на Привокзальной площади. На то, чтобы привести его в порядок, выделено больше 16 миллионов рублей.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков на своей официальной странице Вконтакте.

- Техническое состояние объекта диктует нам острую необходимость капитального ремонта (замены) кровли, установки молниезащиты и системы обогрева кровли и водостоков. Поскольку на указанные работы уже изготовлена проектно-сметная документация, я принял решение выделить на капитальные кровельные и сопутствующие работы 16,4 млн рублей, - сообщил глава Орловской области.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В 2018 году здание было выкуплено у РЖД. Речь шла о том, что сюда переедет областная филармония, которая сейчас ютится в небольшом помещении на улице Ленина. Сейчас же в бывшем ДК располагается центр "Патриот 57". Он, в том числе, координирует сбор помощи для беженцев Донбасса, а также гуманитарной поддержки для российских военнослужащих.