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В Орле прокуратура запросила 4,5 года тюрьмы для директора ООО "Ремспецмост". Суд продолжает рассматривать уголовное дело о похищении 76 миллионов рублей на ремонте мостов.

В суде с гособвинением выступил прокурор области Алексей Тимошин: продолжается процесс, в ходе которого рассматривается громкое дело о краже бюджетных денег при ремонте мостов в Орле и области. К настоящему моменту установлено, что в 2019-2021 годах гендиректор фирмы ООО "Ремспецмост", в сговоре с учредителем и чиновниками из областной и городских администраций, обналичили бюджетные деньги через фирмы-однодневки. Украдены было больше 76 миллионов рублей.

Ремонт затормозился, а Красный мост и по сей день, уже полтора года, стоит в разобранном виде.

- Принимая во внимание, что в ходе следствия обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сторона обвинения ориентировала суд назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей. Кроме того, государственным обвинителем поддержано ранее заявленное исковое заявление о возмещении причиненного бюджету ущерба, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Редакция "КП-Орел" следит за ходом разбирательства.