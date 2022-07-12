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Экономика12 июля 2022 7:00

Орловских сельхозников поддержат на 1,7 миллиарда рублей

Основная часть этой суммы - федеральные деньги
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Для аграриев Орловской области выделена господдержка

Для аграриев Орловской области выделена господдержка

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области аграриев в 2022 году поддержат деньгами на 1,7 миллиарда рублей. Основная часть из этой суммы - федеральные деньги.

Тему обсудили накануне, 11 июля, на совещании в облправительстве. Как отметил руководитель областного сельхоздепартамента Александр Шалимов, из бюджета региона на нужды сельхозпроизводителей пойдет 82,5 миллиона.

- В настоящее время областным Департаментом сельского хозяйства перечислены бюджетополучателям средства государственной поддержки в общем объеме 848,3 млн рублей. Это половина средств, запланированных из федерального и областного бюджетов, - сообщили в пресс-службе обладминистрации. Департаментом сельского хозяйства Орловской области согласовано и направлено в Минсельхоз России 283 заявки на получение льготных краткосрочных кредитов на сумму 9 млрд рублей, по льготным инвестиционным кредитам направлено 67 заявок на сумму 3,7 млрд рублей, сумма субсидий 183,7 млн рублей.