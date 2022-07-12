Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В райцентре под Орлом приведут в порядок сквер за 1,3 миллиона. Общественное пространство благоустроят в поселке Покровское.

В порядок территорию запланировали привести в 2023 году. Здесь обустроят пешеходные дорожки, организуют освещение, а также установят скамейки и урны.

- На реализацию проекта из областного бюджета будет направлено 1,3 миллиона рублей, 420,2 тысяч рублей – из районного, 336,2 тысяч – средства населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, - сообщили в пресс-службе Правительства области. Еще один миллион направят на асфальтирование прилегающей территории.Благоустроить сквер имени Оловенникова планируют к юбилею поселка в 2023 году.