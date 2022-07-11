Улицу Ленина в Орле ждет обновление

Здания на главной пешеходной улице Орла приведут в порядок Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле обновление ждет улицу Ленина. В первую очередь здесь приведут в порядо фасады и крыши старинных домов. Обойдется работа в 122 миллиона рублей.

Главную пешеходную улицу города, а вместе с тем и имеющиеся здесь проблемы, обсуждали на совещании в облправительстве 11 июля. Речь зашла и о сомнительным благоустройстве, проведенном на Ленина к 450-летию Орла, об ошибках архитектурного и ландшафтного планирования, не справляющейся со своими задачами ливнеке и других недочетах. Исправлять их власти решили с ремонта зданий.

- На сегодня на данном этапе мы выделяем более 122 миллионов рублей на ремонт фасадов и кровли жилых домов. Приведем в порядок дома, будем последовательно двигаться дальше с учетом мнения специалистов, архитекторов, историков, общественности и всех жителей нашего города, - отметил на совещании губернатор Андрей Клычков.