За неделю у орловцев изъяли 8 единиц оружия

Фото: Андрей АБРАМОВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области за неделю у жителей изъяли 8 единиц оружия. Силовики продолжают проверять владельцев огнестрела.

За минувшую семидневку сотрудники Росгвардии посетили больше 100 человек, которые владеют оружием. Не все соблюдают закон в сфере его оборота. Было выявлено 17 нарушений, у некоторых пришлось "стволы" забрать.

Между тем, жители региона продолжают подавать заявки на получение лицензии для покупки ружей и пистолетов.

- За неделю орловцы более 140 раз обращались с заявлениями об оказании государственных услуг. Сотрудники Росгвардии выдали порядка 200 лицензий и разрешений, рассмотрели около 350 ранее поданных заявлений, четырем орловцам направили уведомления о необходимости вступления в наследство на оружие, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.