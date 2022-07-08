На стройку самой большой школы Орла наведался прокурор области

На стройку наведался прокурор

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин посетил стройку самой большой школы в Орле, которая возводится на улице Зеленина. У ведомства возникли вопросы и к подрядной фирме и к контролю за строительством.

Компанию прокурору составили представители областных департаментов, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД, чиновники из городской администрации, директор подрядной фирмы. Под пристальное внимание строительство попало, в том числе, из-за возбужденного ранее дела на подрядчика: школу строит ООО "Техспецкомплект", уличенный ранее в мошенничестве при ремонте площади Жукова.

Алексей Тимошин отметил, что нужно усилить контроль за строительством, чтобы не допустить новых уголовных дел и чтобы школа, которая является важным социальным объектом, не стала долгостроем. Кстати, подрядчик уже просит перенести сроки сдачи объекта с ноября 2022 года на сентябрь 2023. Однако по закону это невозможно, сдвинуть срок можно максимум на июнь будущего года.

- Внесены представления в адрес руководителей МКУ «УКС города Орла» и ООО «Техспецкомплект». По результатам выезда прокурор области поручил аппарату прокуратуры области дать правовую оценку состоянию ведомственного контроля за ходом строительства объекта со стороны должностных лиц профильных Департаментов региона и органов власти Орла, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.