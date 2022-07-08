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Политика8 июля 2022 12:51

Стали известны кандидаты на довыборы в горсовет Орла от "Единой России"

Партия выдвинула список
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Стали известны имена кандидатов на довыборы в горсовет от "Единой России"

Стали известны имена кандидатов на довыборы в горсовет от "Единой России"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

"Единая Россия" представила список кандидатов на довыборы в горсовет Орла. Единый день голосования состоится 11 сентября 2022.

По информации, представленной на официальном сайте "ЕР" в Орловской области, представят партию кандидаты по четырем избирательным округам.

На одномандатном избирательном округе №4 в качестве кандидата выдвинут Никита Зайцев, педагог дополнительного образования, на округе №10 – Алексей Камзолов, на округе 21 - Оксана Павлюк, школьный учитель. А от округа №22 будет баллотироваться Владислав Гефель, управляющий директор "Орелстроя".

Список кандидатов выдвинут тайным голосованием политсовета городского отделения "ЕР".