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Происшествия8 июля 2022 9:00

В Орле пенсионерка перевела 45 тысяч телефонным мошенникам

Пожилая женщина была уверенна, что спасает свои сбережения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Очередное дело о телефонном мошенничестве возбудили полицейские в Орле. В этот раз жертвой преступников стала 66-летняя гостья из Приморского края. Она перевела обманувшим ее аферистам 45 тысяч рублей.

- Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, а затем порекомендовали в целях сохранения сбережений перевести деньги на «безопасный счет». Женщина так и поступила, воспользовавшись онлайн-сервисом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мошенникам стало мало, они начали убеждать свою жертву еще и взять кредит. Тогда пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Уголовное дело заведено по статье "Мошенничество".