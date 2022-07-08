В Орле пенсионерка перевела 45 тысяч телефонным мошенникам

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Очередное дело о телефонном мошенничестве возбудили полицейские в Орле. В этот раз жертвой преступников стала 66-летняя гостья из Приморского края. Она перевела обманувшим ее аферистам 45 тысяч рублей.

- Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, а затем порекомендовали в целях сохранения сбережений перевести деньги на «безопасный счет». Женщина так и поступила, воспользовавшись онлайн-сервисом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мошенникам стало мало, они начали убеждать свою жертву еще и взять кредит. Тогда пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Уголовное дело заведено по статье "Мошенничество".