Орловским льготникам выделят больше 10 миллионов рублей на лекарства

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Орловская область получит больше 10 миллионов рублей на лекарства, медикаменты, специальное питание для льготников. Средства выделены из федерального бюджета.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам России денег для закупки лекарств льготным категориям граждан. Всего выделено больше 2,9 миллиарда рублей, Орловщине достанется из них 10,5 миллионов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.