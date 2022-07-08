Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 8:11

Орловским льготникам выделят больше 10 миллионов рублей на лекарства

Регион получил деньги из федерального бюджета
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Орловская область получит больше 10 миллионов рублей на лекарства, медикаменты, специальное питание для льготников. Средства выделены из федерального бюджета.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам России денег для закупки лекарств льготным категориям граждан. Всего выделено больше 2,9 миллиарда рублей, Орловщине достанется из них 10,5 миллионов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.