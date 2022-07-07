Урицкий район отметил 94 годовщину со дня основания

В Орловской области Урицкий район отметил день рождения.Праздник прошел в деревне Большое Сотниково.

Отпраздновать 94-годовщину Урицкого района вместе с местными жителями приехали почетные гости из области и районов. Гостей встречали хлебосольные подворья сельских поселений района на Аллее Победы. Продегустировать посетителям предлагали хлеб с колбасой собственного производства, квас и пироги. Там же демонстрировались различные изделия ручной работы.

Как отметили в пресс-службе облсовета, по традиции, после поздравлений отличившимся жителям района вручили почетные грамоты и благодарности. Артисты ансамбля танца «Славица» порадовали присутствующих своим творчеством. Самые юные гости праздника участвовали в играх и мастер-классах. В конце мероприятия прогремел праздничный салют.