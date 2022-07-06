В квартире на Машиностроителей в Мценске случился пожар

Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

В городе Мценске Орловской области случился пожар вчера вечером, 5 июля. Горела квартира в многоэтажном доме по улице Машиностроителей.

Когда пожарные бригады прибыли на место ЧП, из трехкомнатной квартиры валил густой черный дым. Задымлен оказался и подъезд.Двоих жильцов спасли из горящего жилья, из кватир сверху эвакуировали троих человек.

- В результате пожара в коридоре квартиры выгорели личные вещи, остальные комнаты закопчены по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.