В пригороде Орла пропал 42-летний мужчина

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В Орловской области разыскивают 42-летнего мужчину. О судьбе Владимира Никольского ничего не известно с 26 мая.

Поисковики опубликовали ориентировку. Владимир Николаевич Никольский исчез в конце мая. Приметы мужчины: рост 175 см, худощавый, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые. В чем он был одет на момент, когда ушел из дома, неизвестно. С собой у него был рюкзак черного цвета.

Всех, кто знает что-то о возможном месте нахождения мужчины или его судьбе поисковики просят сообщать информацию по номеру горячей линии ПСО "Лиза Алерт" 8 800 700 54 52 или по телефону службы спасения 112.