Орловец украл ячмень и пытался дать взятку полицейскому. Местный житель отделался штрафом.

Следственный органы возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки и кражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие собрало достаточно доказательств для обвинительного приговора в отношении жителя области.

24 марта 2021 года 60-летний мужчина находился в полицейском кабинете и передал сотруднику ГИБДД 50 тысяч рублей, чтобы не получить штрафы за нарушения правил дорожного движения. Позже стало известно, что местный житель украл ячмень с предприятия, на котором работал.

Суд назначил наказание в виде штрафа. Орловец заплатить 210 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.