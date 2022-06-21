Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Орловская прокуратура заинтересовалась состоянием воздуха после жалоб жителей. Ведомство организовало проверку.

После жалоб в сети «Интернет» жителей Северного района города Орла на «Орловский асфальт» региональная прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Орловцы записали обращение к президенту, в котором пожаловались на едкий запах с ближайшего асфальтного завода. За день до этого надзорное ведомство выезжало на объект.

Проверка проводится совместно со специалистами экологического и санитарного надзора. Если будет установлено превышение нормативов выбросов, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле у надзорного ведомства