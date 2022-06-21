Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле улицу Базовую и Кромской проезд отремонтируют за 180 миллионов рублей. В порядок приведут десять участков автомобильных дорог.

По Кромскому проезду от дома №4 до улицы Автовокзальной дорогу отремонтируют за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

На этом участке планируется отремонтировать проезжую часть, обновить смотровые колодцы и люки.

На ремонт улицы Базовой потратят больше – 5,9 миллиона рублей. Подрядчик обновит дорогу, обустроит тротуары и люки, установить бортовые камни и займется озеленением близлежащей территории.

Работы начнутся после заключения контракта. Подрядчик должен справиться за два месяца.