Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

На поддержку орловской промышленности направят 160 миллионов рублей. Средства поступят в 2022 году.

Основные направления поддержки: займы на развитие промышленности, субсидии на закупку оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Сейчас фонд промышленности региона располагает заявками более чем на 400 миллионов рублей. На выдачу займов орловским промышленным предприятиям в 2022 году запланировано 83,3 миллиона рублей.

В 2023 году поддержка увеличится. В следующем году планируется потратить более 220 миллионов рублей на эти цели.