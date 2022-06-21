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Общество21 июня 2022 8:50

На поддержку орловской промышленности направят 160 миллионов рублей

Средства поступят в 2022 году
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

На поддержку орловской промышленности направят 160 миллионов рублей. Средства поступят в 2022 году.

Основные направления поддержки: займы на развитие промышленности, субсидии на закупку оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Сейчас фонд промышленности региона располагает заявками более чем на 400 миллионов рублей. На выдачу займов орловским промышленным предприятиям в 2022 году запланировано 83,3 миллиона рублей.

В 2023 году поддержка увеличится. В следующем году планируется потратить более 220 миллионов рублей на эти цели.