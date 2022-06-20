В орловском сквере «Дворянское гнездо» 1 июля состоится Тургеневский литературный праздник

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле 1 июля в сквере «Дворянское гнездо» состоится Тургеневский литературный праздник. Он начнется вечером, в 18.00.

Орловцев и гостей города пригласили на ежегодное мероприятие «В Тургеневском саду». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Гости окунутся в атмосферу Ивана Тургенева. Их ждет встреча с цветочной дивой, эльфами, живописью, поэзией и музыкой.

В программе примут участие лучшие коллективы города: артисты академического театра имени Тургенева, сотрудники литературного музея и другие.

Орловцев будет ждать выставка-продажа цветов и товаров профессиональных мастеров.

Телефон для справок: +7 (4862) 76-15-00.